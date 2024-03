Aspetta l'ex moglie e la figlia al parco: arrestato marito-stalker

È stato arrestato dalla Polizia Locale di Orzinuovi l'uomo di 40 anni, di nazionalità albanese, che lunedì pomeriggio non ha rispettato il divieto di avvicinamento all'abitazione dell'ex moglie, in cui vive anche la figlia piccola: è stata proprio la donna ad accorgersi del 40enne appostato nel parco sotto casa e ad allertare dunque le forze dell'ordine.

Già indagato per stalking

All'arrivo degli agenti, non ha opposto resistenza: nella mattinata di mercoledì è stato sottoposto alla direttissima con convalida dell'arresto e ulteriore aggravamento della misura cautelare già in essere. Ovvero: non solo non potrà più avvicinarsi a meno di 250 metri dalla casa della donna, ma nemmeno ai luoghi (qualunque essi siano) frequentati dall'ex moglie e dalla figlia.

L'uomo in passato era già stato denunciato e indagato per stalking: nel febbraio scorso il Tribunale di Brescia aveva disposto la prima misura cautelare. Tempo poche settimane ed è arrivato il bis: il pubblico ministero aveva chiesto il divieto di dimora a Orzinuovi, il giudice ha optato (almeno per ora) per un divieto di avvicinamento “rinforzato”.