Operato d'urgenza, morto in ospedale: il dolore di genitori e fratelli per Niccolò

Operato d’urgenza alla testa, Niccolò Guarino non è comunque sopravvissuto alle conseguenze delle gravissime ferite riportate nella caduta: soccorso che era già privo di sensi, trasferito d’urgenza alla Poliambulanza di Brescia, qui è tragicamente spirato nella giornata di lunedì. Questo il triste destino del giovane Niccolò, appena 30 anni: abitava a Orzinuovi ed era un grande appassionato di escursioni, di scalate e di montagna.

Domenica pomeriggio, come capitava spesso, era impegnato in un’arrampicata sulla celebre ferrata Crench di Idro, quando qualcosa è andato storto, a pochi passi da dove già si era verificato un incidente, solo qualche ora prima, coinvolta una ragazza per fortuna nulla di grave. Guarino sarebbe precipitato per oltre 50 metri nel vuoto, finendo nel canalone sottostante, in località Preonde e a oltre 600 metri di altitudine. A seguito di segnalazione, è stato raggiunto dai tecnici della V Delegazione bresciana del Cnsas, il Soccorso Alpino, che l’hanno raggiunto e poi verricellato sull’elisoccorso.

Il dolore di genitori e fratelli

La salma è a disposizione dell’autorità giudiziaria ma a breve dovrebbe essere riconsegnata ai familiari per il funerale. Niccolò Guarino lascia nel dolore i genitori Piera e Andrea e due fratelli più piccoli, Stefano e Giulia: lo piange anche la compagna Silvia, con cui presto sarebbe andato a convivere. Una famiglia molto conosciuta, a Orzinuovi e non solo: il padre Andrea è maresciallo comandante della stazione dei carabinieri di Soresina, la madre da anni lavora in un bar di Orzinuovi. Niccolò lavorava come operaio in un’azienda di Dello.

Cordoglio unanime. “In questo momento di straziante dolore – si legge in una nota di Fratelli d’Italia Soresina – tutto il circolo è vicino al comandante dei carabinieri per la prematura scomparsa del caro figlio Niccolò. Nessuno muore nel cuore di chi resta. Un forte abbraccio alla famiglia”.