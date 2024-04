Precipita dalla ferrata per decine di metri: ragazzo gravissimo in ospedale

Incidente in quota, gravissimo escursionista bresciano: è successo domenica pomeriggio sulla ferrata Crench di Idro. È da qui che è precipitato per decine di metri il 30enne coinvolto nella caduta: in serata non era ancora stato dichiarato fuori pericolo. Residente a Orzinuovi, è ricoverato in condizioni serie alla Poliambulanza di Brescia, dove è arrivato poco prima delle 20.30. È stato trasferito in ospedale (e ricoverato in codice rosso) a bordo dell'elicottero decollato da Milano.

L'intervento del Soccorso Alpino

L'incidente poco prima delle 18.30, a circa 600 metri di altitudine. Il ferito è stato recuperato grazie al decisivo intervento dei tecnici del Cnas, Soccorso Alpino, della V Delegazione bresciana, stazione della Valsabbia. Dieci i tecnici impegnati nelle operazioni: il 30enne, precipitato nel canale poco al di sotto della ferrata, hanno messo in atto un recupero di una cinquantina di metri con la barella portantina: poi è stato caricato sull'elicottero con il verricello. All'arrivo dei soccorsi era già privo di conoscenza.

Solo poco prima il Soccorso Alpino, sulla stessa ferrata, era stato attivato per un altro intervento di soccorso: coinvolta una giovane donna di 39 anni, con frattura alla caviglia. La ferita è stata imbarellata e trasportata fino a una cengia, dove poi è avvenuto il recupero con il verricello.