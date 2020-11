Giovane donna scomparsa, l'ex fidanzato arrestato per omicidio

L'accusa è pesantissima, ma le prove sarebbero schiaccianti: il 60enne Kadrus Berisa, di nazionalità serba, è stato arrestato dai carabinieri per omicidio. Secondo gli inquirenti sarebbe stato lui ad uccidere e a far sparire il cadavere di Vіktorіya Vovkotrub, giovane donna ucraina di 42 anni di cui non si avevano notizie ormai da qualche giorno.

Berisa sarebbe stato fermato dai militari mentre cercava di liberarsi di alcuni indizi inequivocabili: vestiti sporchi di sangue e altri presunti elementi probatori, che aveva nascosto in vari sacchi della spazzatura. Immediate le manette per l'unico accusato, che è già stato trasferito in carcere.

Uccisa dall'ex fidanzato: le ipotesi degli inquirenti

Della 42enne ancora nessuna traccia. Si sa soltanto che Vіktorіya lavorava e viveva a Brescia. Era ormai da qualche anno in Italia: in città aveva fatto sia la badante che la barista. I due avevano avuto una relazione e abitato insieme al Quartiere Primo Maggio, ma non è chiaro quale tipo di rapporto ci fosse oggi.

Fermato all'isola ecologica di Via Metastasio

Indagini in corso: Vovkotrub risulterebbe scomparsa dal 5 novembre scorso, quando è un'amica a dare l'allarme. In pochi giorni carabinieri e procura sono sulle tracce dell'ex fidanzato: viene tallonato e pedinato a distanza, alcuni elementi combaciano (sarebbe lui l'ultimo ad averla vista).

Sarebbe stato allora fermato mentre si trova all'isola ecologica di Via Metastasio in città: è qui che i militari lo trovano in possesso di vari sacchi – di cui si stava disfacendo – che al loro interno avrebbero contenuto abiti sporchi di sangue. La prova che mancava? Ora si cerca il corpo: gli accertamenti si stanno concentrando in particolare al Comparto Milano.