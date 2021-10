Terribile aggressione in strada: ragazzo di 20 anni muore accoltellato

Un 20enne residente nel Bresciano, ma originario del Ghana, è morto accoltellato nella notte tra lunedì e martedì in via Bonomi a Mantova, nei pressi della stazione di piazza Don Leoni. Il giovane è stato rianimato sul posto per mezzora e poi portato d'urgenza all'ospedale Poma; purtroppo non ce l'ha fatta, è spirato prima dell'alba.

Sul caso indagano i carabinieri del Nucleo operativo di Mantova, che stanno cercando di identificare l'assassino e ricostruire la dinamica di quanto accaduto, attraverso l'analisi dei filmati registrati dalle telecamere di sorveglianza presenti in zona. Dalle prime informazioni trapelate, pare che il killer non fosse da solo e che al suo fianco ci fosse un'altra persona.

Il 20enne sarebbe deceduto per una ferita d'arma da taglio allo stomaco. In un primo momento avrebbe cercato di inseguire i suoi aggressori, stramazzando al suolo dopo pochi metri.