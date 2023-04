Ragazzo muore nel sonno a soli 27 anni: il dramma di Nicola

Alto Garda. C’erano tutti gli ingredienti per un weekend all’insegna del divertimento: un viaggio con gli amici, qualche risata, momenti di gioia e la passione per i motori e le due ruote a fare da contorno. Eppure, quel weekend si è trasformato in un dramma che sarà impossibile cancellare dalla memoria. È il dramma di Nicola Rinaldi, il 27enne trovato morto in un furgone nei pressi del circuito “Ciclamino” di Pietramurata.

Nicola, assieme ad alcuni amici, era partito sabato 15 aprile dalla sua cittadina alle porte di Parma, Langhirano, giungendo a Dro per assistere, nella giornata di ieri, domenica 16, alla gara del Motomondiale di cross. Si erano sistemati in un furgone attrezzato per dormire e lì, assieme agli amici, Nicola aveva passato la notte.

Al momento del risveglio, scrivono i colleghi di Trentotoday, vedendo che Nicola non dava segni di vita, gli amici hanno immediatamente chiamato i soccorsi sanitari, mentre si alzava in volo l’elisoccorso per raggiungere la pista di Pietramurata e velocizzare il più possibile l’intervento e il trasporto in ospedale del giovane. Purtroppo, però, ogni tentativo si è rivelato vano: Nicola si era spento definitivamente.

E quello che doveva essere un weekend spensierato si è rivelato un dramma spaventoso. La vicenda è seguita dai carabinieri di Riva del Garda; l’ipotesi più probabile è che a togliere la vita a Nicola sia stato un malore durante il sonno. Sui social in tanti stanno ricordando Nicola Rinaldi attraverso commenti e post toccanti, tutti incentrati sull’affettuoso ricordo che ha lasciato il 27enne.