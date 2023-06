Cade in acqua per un malore: soccorso e portato in eliambulanza al Civile

Si sono vissuti attimi drammatici a Carzano di Montisola: un uomo di 73 anni, turista bergamasco in trasferta sul Sebino bresciano, intorno alle 13 di martedì si è sentito male per un malore, forse dovuto al caldo, è svenuto ed è precipitato in acqua mentre camminava sul ciglio del lungolago.

La tragedia sfiorata

A dare l’allarme al 112 alcuni passanti che hanno assistito alla scena: in attesa dei soccorsi avrebbero provato ad aiutare l’uomo, che rischiava di annegare, ma senza riuscirci. Decisivo l’intervento della squadra nautica dei Vigili del Fuoco: una volta riportato sulla terraferma, il 73enne è stato soccorso dai sanitari dell’ambulanza di Montisola e poi trasferito in elicottero (decollato da Bergamo) al Civile. Le sue condizioni sono gravi: è stato ricoverato in codice rosso.