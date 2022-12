Uomo privo di sensi nel canale, l'allarme dei passanti: era ubriaco fradicio

Aveva bevuto così tanto da non riuscire più a camminare: è collassato in un canale agricolo e lì è rimasto privo di sensi. Almeno fino a quando un gruppo di passanti ha notato l'uomo, un 44enne di origine indiana: vedendo che era immobile e non dava segni di vita, hanno dato l'allarme.

La segnalazione è scattata nel tardo pomeriggio di venerdì 2 dicembre da via Marconi, a Montichiari. La macchina dei soccorsi, temendo il peggio, si è quindi mossa rapida: sul posto sono sopraggiunte d’urgenza un’ambulanza e un’automedica.

L’allarme è per fortuna rientrato in fretta: ai sanitari è bastato poco per capire che l'uomo era ubriaco fradicio. Una volta svegliato, è stato portato in ospedale, a Montichiari, per smaltire la sbornia.