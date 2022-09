Pneumatici bruciati scaricati in campagna: "Aumenterà per tutti la tariffa rifiuti"

Ha scambiato la campagna di Novagli di Montichiari per una discarica, abbandonando nottetempo numerosi pneumatici che in precedenza erano pure stati bruciati. Individuare il colpevole dell'ennesimo episodio - illegale oltre che incivile - di smaltimento illecito di rifiuti non sarà così facile: non ci sono telecamere e neppure testimoni. A dare notizia dell'accaduto è stato il sindaco della cittadina della Bassa, con un post su Facebook.

"Tutti i monteclarensi ringraziano il "fenomeno" di turno che per merito del suo comportamento esemplare farà aumentare la tariffa rifiuti", si legge sulla pagina ufficiale di Marco Togni dove sono state pubblicate anche le fotografie che ritraggono l'ennesimo scempio.

Per la bonifica dell'area - se non verrà individuato in fretta il 'colpevole' - il Comune dovrà infatti mettere mano al portafogli: la spesa sostenuta verrà infine scaricata sui cittadini, perché aumenteranno i costi per i servizi di nettezza urbana.

Un episodio non isolato, quello denunciato dal primo cittadini di Montichiari nei giorni scorsi. Alla fine di luglio tre persone erano state pizzicate e poi sanzionate dalla locale mentre si liberavano dei lori scarti, abbandonandoli nell'area attigua all'ex ferriera.