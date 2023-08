Pioggia di pannelli e calcinacci: controsoffitto crolla in ospedale

Un boato, poi il crollo: tutto è successo intorno alle 16 di mercoledì. Questo a causa dell’improvviso cedimento di una controsoffittatura all’interno del corridoio di passaggio al livello -2 (il secondo piano interrato) dell’ospedale di Montichiari, la cui gestione è affidata all’Asst Spedali Civili.

Nessun ferito

“Il corridoio al momento dell’evento era vuoto – fa sapere l’azienda in una nota – e non ci sono state persone coinvolte. L’area è stata prontamente in sicurezza per consentire gli accertamenti necessari, tuttora in corso, da parte dell’Ufficio tecnico dell’Azienda sociosanitaria”.

Il crollo di calcinacci, pannelli e poco altro è avvenuto al momento del cambio turno del personale, e quando i servizi per i pazienti esterni erano già stati chiusi. La zona interessata al cedimento del controsoffitto si trova nelle vicinanze degli ambulatori di Fisioterapia e del Centro psicosociale.