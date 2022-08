Muri e pavimenti imbrattati con escrementi umani: oscenità al cimitero

Fa discutere in paese un post del sindaco di Montichiari Marco Togni, che ha pubblicato su Facebook le foto di alcuni escrementi umani rinvenuti al cimitero.

"Ho ricevuto queste foto e mi sono chiesto se dovevo tenerle per me o se era opportuno pubblicarle. Dopo una lunga riflessione, ho deciso di farlo – scrive il primo cittadino –. Questo è il 'regalo' che qualcuno ha lasciato nel cimitero di Montichiari. Il cimitero, chiamato Campo Santo, è appunto un luogo Santo dove riposano i nostri defunti, a cui dobbiamo il nostro rispetto. Una persona che arriva a tale gesto, quando vi sono pure i bagni pubblici all'interno del cimitero, non degna di stare a questo mondo".

"Ho provato pure scusarlo, dicendomi magari non è riuscito a trattenerla ma non è possibile... Nulla capita così all'improvviso e i segnali vi sono sempre – scrive ancora Togni –. Se poi si trattava effettivamente di un malessere, cosa che ci può stare, io mi sarei almeno poi rivolto al personale, chiedendo gli strumenti per ripulire e non avrei sicuramente imbrattato il muro. Spero che la persona sconosciuta abbia Facebook, legga il post e si renda conto di ciò che ha fatto".



A 'scoprire' quanto avvenuto sono stati gli operatori della Cbbo, che hanno poi avvertito il primo cittadino, il quale ribadisce l'impegno come Amministrazione a mettere cestini, pulire e ripulire gli abbandoni, mantenere il verde di aiuole e giardini, "ma contro l'inciviltà delle persone – conclude – è una guerra che non si potrà mai vincere, se non cambiano le menti".



Poi, bisogna dire, magari si è sentito semplicemente male un anziano, e tutto questo scandalo da pubblicizzare sui social nemmeno esiste. Persino con allegata considerazione su come funziona l'ampolla rettale: "Nulla capita così all'improvviso e i segnali vi sono sempre". A Montichiari, probabilmente, ci sono problemi più importanti (a proposito di "urgenze") su cui riflettere.