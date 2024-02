Ha solo 19 anni ma in casa già nascondeva 32 chili di droga

Incensurato e insospettabile, a soli 19 anni già nascondeva 32 chili di droga: hashish, per la precisione, che se rivenduto al dettaglio avrebbe potuto fruttare forse anche più di 300mila euro. È stato arrestato dai carabinieri di Montichiari e già trasferito in carcere: il gip, con la direttissima, ne ha convalidato l'arresto confermando per ora la misura cautelare.

Le indagini proseguono per risalire al suo fornitore e ad eventuali complici. Il giovane è stato fermato dai militari in flagranza di reato: ovvero, proprio mentre stava caricando la droga in auto. Fino a quel momento aveva custodito l'hashish nell'abitazione vuota di un parente. Ma negli ultimi giorni gli accertamenti dei carabinieri avevano ricostruito il transito del “fumo”, fino ad arrivare al sospettato. Per lui, inevitabili, le manette.