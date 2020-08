Folle fuga dalla polizia a 150 km/h: a bordo moglie e figlia neonata

Forza un posto di blocco della Polizia Locale e fugge a 150 km/h con moglie e figlia neonata a bordo: una mattinata di alta tensione, quella di venerdì, lungo le strade di Calcinato e Montichiari.

Il folle automobilista, un 25enne albanese residente a Lonato, è stato inseguito lungo la Provinciale 668 dopo l'attraversamento del centro di Calcinato, tra sorpassi azzardati e rotonde tagliate. A sbarrare la strada all'Audi in fuga è stata poi una pattuglia dei carabinieri del Radiomobile di Desenzano, all'altezza di viale Europa a Montichiari.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L'uomo si è giustificato dicendo di non aver visto la paletta della polizia perché stava litigando con la moglie, scusa risibile che non gli ha evitato sanzioni per oltre 3mila euro.