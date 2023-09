Il dramma di Mirko, morto sul lavoro a soli 27 anni

Non è sopravvissuto alle ferite riportate nell'incidente di mercoledì scorso, quando è precipitato per circa 6 metri a seguito del crollo di un lucernario sul tetto della Errepi Interni di Manerbio: aveva da poco concluso il suo turno di lavoro ma pare fosse salito sulla copertura per un sopralluogo. Mirko Serpelloni è morto in ospedale alla Poliambulanza di Brescia, aveva solo 27 anni. Dall'inizio dell'anno è la 24esima vittima sul lavoro nella nostra provincia: sono 78 in Lombardia, 141 considerando i morti in itinere come riportato dall'Osservatorio indipendente di Bologna.

Indagini per omicidio colposo

Mirko Serpelloni abitava a Bagnolo Mella: era dipendente della Bettinelli Group di Robecco d'Oglio, provincia di Cremona, azienda per cui da molti anni lavorava anche il padre. Per quanto accaduto a Manerbio la Procura di Brescia ha aperto un fascicolo per omicidio colposo: si tratta di un atto dovuto per consentire tutti gli approfondimenti necessari. La ditta Bettinelli ha interrotto ogni attività lavorativa e lo farà almeno fino a quando saranno celebrati i funerali.

Il dolore dei genitori e della sorella

Tantissimi i messaggi di cordoglio arrivati alla famiglia, sia da parte della stessa azienda che dagli amici e dall'amministrazione comunale di Bagnolo. La salma rimane a disposizione dell'autorità giudiziaria: nel frattempo tutto il paese si stringe al dolore dei familiari, il padre Roberto, la madre Maruska, la sorella Eva. Noto sui social come Mirko Sick, il ragazzo era un appassionato di musica elettronica nonché un abile e apprezzato illustratore.