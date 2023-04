Guida l'auto del padre, ma ha solo 14 anni: “Non pensavo fosse così grave”

Un'agente ha notato che il conducente dell'auto era particolarmente giovane, ed ha voluto fare una verifica. Grazie all'intuito e alla professionalità di un'agente - donna - della Polizia locale di Quinzano d’Oglio, nella Bassa Bresciana, si è scoperto che un uomo del paese stava facendo condurre il proprio mezzo dal figlioletto di soli 14 anni di età.

A rendere il tutto ancora più insolito è che il fermo è avvenuto durante la tradizionale processione serale del Venerdì Santo. Attorno alle 22:00 l'agente, impegnata impegnata nel sevizio di vigilanza e scorta della processione religiosa, ha notato un’auto guidata da una persona che sembrava non avereraggiunto i 18 anni di età. Fermata la macchina e fatto gli accertamenti, è emerso che alla guida c’era un 14enne, e sul sedile del passeggero il padre.

Il genitore, intervenuto, ha ammesso che stava impartendo lezioni di guida, in pieno centro, al figlioletto, incurante dei pericoli per le tante persone che in quel momento si trovavano per le strade del paese. Agli agenti l’uomo si sarebbe giustificato ammettendo “Non pensavo fosse così grave”. L'automobile è stata posta sotto sequestro, e sono state notificate le pesanti sanzioni amministrative previste per la guida senza patente.