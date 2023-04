Fermata fuori da un locale, stuprata nel parcheggio: l'incubo di una ragazza

"Agganciata in Corso Como, violentata in un parcheggio": così titola MilanoToday.it con riferimento allo stupro avvenuto a Milano lo scorso weekend, nella notte tra venerdì e sabato. La vittima è una ragazza di 24 anni, il suo presunto aggressore - I.B. le sue iniziali, 37 anni e di nazionalità marocchina - era già noto alle forze dell'ordine per un altro episodio di violenza sessuale (con rapina annessa) avvenuto a Brescia una dozzina di anni fa (e per cui già era stato in carcere).

L'episodio nel weekend

L'ultimo episodio come detto risale al weekend scorso. La giovane ha sporto denuncia già sabato mattina, a poche ore dall'accaduto: le indagini per violenza sessuale, a cura della Sezione specializzata contro i reati sessuali della Squadra Mobile della Questura di Milano, hanno portato in breve tempo all'identificazione del sospettato, individuato in una zona non lontana da dove si sarebbe consumato lo stupro.

Stuprata in un parcheggio

E' già stato trasferito in carcere, a San Vittore, in attesa della convalida. La ragazza il giorno successivo alla violenza è stata visitata alla Clinica Mangiagalli. Secondo quanto riferito agli agenti, sarebbe stata avvicinata dal 37enne che avrebbe finto di volerla aiutare, forse a ritrovare gli amici. La giovane sarebbe stata fermata fuori da un locale di Corso Como, noto quartiere della movida milanese, e poi costretta a un rapporto sessuale in un parcheggio di Piazza Einaudi: la 24enne sarebbe stata anche minacciata con un coccio di bottiglia.