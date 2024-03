Il sindaco ha emesso ordinanza per l'allontanamento, ma il pitbull gira ancora in paese

Tre persone sono state aggredite, due in modo grave, e il sindaco ha emesso un'ordinanza specifica, ma la paura non è ancora passata. Siamo a Ciliverghe di Mazzano, dove, a inizio anno, si è verificato un fatto di cronaca, con protagonista un pitbull, che ha scosso la cittadinanza. A distanza di due mesi e mezzo la situazione non è ancora tranquilla, perché - secondo quanto riportato stamane sulle colonne del quotidiano Bresciaoggi - pare che il cane sia stato avvistato in paese senza museruola e senza guinzaglio.

I fatti. Mentre era a passeggio con la compagna del proprietario, il pitbull è sfuggito al controllo ed ha attaccato violentemente la dottoressa Daniela Cassago, ferendola ad una gamba. Altre due persone sono rimaste ferite, il dog-sitter che accompagnava la dottoressa e un vicino di casa, che ha aiutato la coppia a difendersi dal pitbull ma è rimasto ferito al volto. Ad avere la peggio è stata la donna, che ha riportato una lesione al tendine d’Achille ed è stata operata più volte per interventi di plastica ricostruttiva. Oltre al dolore fisico, e ai danni permanenti alle gambe, la donna lamenta un comprensibile malessere psicofisico e si rammarica per le costose spese mediche sostenute, che non saranno rimborsate visto che il proprietario del cane non era assicurato.

A distanza di due mesi e mezzo, dicevamo, la situazione in paese non è migliorata. Alcuni cittadini infatti, e tra di loro la dottoressa, affermano di avere avvistato nuovamente il cane, ancora senza museruola e senza guinzaglio. Tutto ciò nonostante il sindaco Fabio Zotti con una specifica ordinanza abbia disposto il temporaneo allontanamento del cane in una struttura convenzionata, al fine di una rieducazione, e in contemporanea un periodo riabilitativo e un corso di formazione specifico per il proprietario. Secondo quanto ipotizzato da alcuni cittadini, il cane non sarebbe mai stato portato in una struttura per la rieducazione. E la paura è rimasta.