Donna aggredita da un pitbull, gamba devastata: "Sarò segnata a vita!"

Tre persone sono state aggredite da un pitbull a Ciliverghe di Mazzano, due di loro sono rimaste seriamente ferite e sono state ricoverate in ospedale.

A raccontare quanto avvenuto è stata una delle vittime, D.C. le iniziali, psicoterapeuta di Brescia: "La mia ferita dopo un mese è in necrosi, dovrò nuovamente essere operata al fine di salvare la gamba. Sarò segnata a vita!", spiega la donna. Ad aggredirla sarebbe stato un cane che vive in un'abitazione di via Padana Superiore, nel tratto compreso tra gli incroci di via Fratelli Paglia e via Portesi.

La dottoressa accusa il padrone dell'animale di lasciarlo girare liberamente senza museruola (e guinzaglio) nel campo dietro il cimitero: "Potevo morire se mi avesse preso al collo. Se al posto mio ci fosse un bambino!? O un'anziana!?", continua la donna, che racconta di come l'animale fosse privo dell'assicurazione di responsabilità civile: "Non avrò né giustizia né risarcimento".