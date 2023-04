Promessi sposi, ma non per amore: 6mila euro a una donna per sposare un egiziano

Altro che viaggio di nozze, l'uomo è già stato rimpatriato in Egitto (senza sposina) con un volo da Malpensa. A Montichiari la Polizia locale ha smascherato un finto matrimonio per interesse, con la promessa economica di 6mila euro in cambio di un "sì" solo sulla carta. La vicenda è raccontata da PrimaBrescia.

I fatti. Al momento dell’affissione delle pubblicazioni di matrimonio tra una 49enne di Carpenedolo e un egiziano di 34 anni gli agenti della Locale hanno iniziato una serie di verifiche sul territorio, ascoltando gente del posto e raccogliendo indizi sulla vicenda. Dopo quindici giorni di indagine, gli agenti, coordinati dal comandante Cristian Leali, hanno raccolto sufficienti elementi per ipotizzare il reato.

Il matrimonio era fissato per oggi, 29 aprile, ma le cose sono andate diversamente. Lunedì, 24 aprile, la coppia si è recata all’ufficio Anagrafe del Comune di Montichiari per le ultime formalità, ed è stata accolta dalla Polizia Locale. Nella perquisizione alla quale sono stati sottoposti, la donna è stata trovata con addosso 1.000 euro, un altro acconto oltre ai 3mila euro che pare avesse già ricevuto, sul totale di 6mila pattuiti per l'accordo.

Il matrimonio di facciata è stato organizzato per consentire all'egiziano di ottenere la cittadinanza italiana. Nei giorni scorsi il giudice di pace ha convalidato l’espulsione, e il 34enne è stato rimpatriato con un volo da Malpensa. Per la donna di Carpenedolo è scattata la denuncia a piede libero.