Schiacciato da un albero, imprenditore muore sotto gli occhi del papà

E' morto sotto gli occhi di suo padre e dei suoi dipendenti, schiacciato dal tronco di una pianta che aveva appena fatto tagliare: il dramma si è consumato mercoledì pomeriggio tra Cusio e Santa Brigida, nel Bergamasco. E' qui che ha perso la vita in un tragico incidente sul lavoro il 50enne Marzio Paleni, titolare dell'azienda edile Edil Prealpina, con sede in Piazza Brembana. L'azienda venne fondata dal padre, tra l'altro ex sindaco del paese tra gli anni Novanta e Duemila.

C'era anche il papà quando Paleni è morto. Aveva chiamato i suoi operai per fare un lavoro in un terreno di proprietà, per un intervento di riqualificazione in un'area un tempo adibita a stalla. Per farlo era necessario però “liberare” la strada dalle piante, ipotizzando di doverla ampliare.

Schiacciato dal tronco, morto sul colpo

Pare che il gruppetto al lavoro avesse appena tagliato un grosso albero: come da prassi, tutti si sono spostati nel momento della caduta. Ma è proprio in quei maledetti attimi che Paleni sarebbe inciampato, finendo prima a terra e poi travolto e schiacciato dal pesante tronco. Purtroppo per lui non c'è stato niente da fare: sul posto ambulanza e automedica, e anche l'elisoccorso decollato da Bergamo. Ma i medici non hanno potuto fare altro che accertarne il decesso.

I rilievi sono stati affidati ai carabinieri, ma la dinamica è ormai abbastanza chiara. La magistratura non ha disposto ulteriori accertamenti sulla salma, che è già stata riconsegnata alla famiglia: la camera ardente verrà allestita nella sua abitazione di Via Roma, a Cusio; a breve sarà resa nota anche la data dei funerali.