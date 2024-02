Il compagno sta male, lui cerca di aiutarlo: in due rischiano di annegare nel lago

Tragedia sfiorata domenica mattina al largo di Vello di Marone: una coppia di subacquei, 51 e 58 anni, ha rischiato di annegare nelle gelide acque del lago d'Iseo. I due sono stati soccorsi da un'imbarcazione di passaggio prima dell'arrivo di pompieri e sanitari. L'allarme è scattato poco dopo le 10.30: secondo quanto ricostruito dai Carabinieri, intervenuti anche in acqua con una motovedetta, uno dei due sub si sarebbe trovato in difficoltà, forse a causa di uno shock termico per l'acqua troppo fredda, e sarebbe stato aiutato a risalire in superficie dal compagno di immersioni. Lo sforzo avrebbe però provocato malori e affaticamenti a entrambi.

Trasferiti d'urgenza in ospedale

Come detto sono stati soccorsi per primi da un'imbarcazione di passaggio e nel frattempo veniva allertato il 112. La centrale operativa ha inviato sul posto l'automedica e due ambulanze della Croce Bianca e dello Sma di Pisogne, rimaste a terra in attesa dei feriti, oltre a un'imbarcazione per il soccorso in acqua, ai mezzi dei Vigili del Fuoco, all'elicottero decollato da Bergamo.

I due sub sono stati riportati a riva, uno di loro – il 58enne – anche rianimato e poi trasferito alla clinica Città di Brescia con l'elisoccorso arrivato sul Sebino poco più tardi. In ospedale anche il secondo sub, 51 anni, ricoverato in codice giallo all'ospedale di Lovere. Nessuno dei due è in pericolo di vita.