Ladri in casa a Marone: uccidono a calci la cagnolina dei nonni

Ladri in casa, cane ucciso a calci: rabbia e indignazione. “Era solo un cane, verissimo – scrive su Facebook la figlia dei due coniugi vittima del furto, una coppia di anziani di Ariolo di Marone – ma un cane che ha ribadito il concetto: gli animali sono meglio di certe persone. Un cane piccolo con un grande cuore e un grande coraggio, che è morto facendo il suo lavoro: difendere e proteggere la sua casa e la sua famiglia. Ciao piccola Laika”.

Banditi in azione sabato sera

Tutto è successo sabato sera, probabilmente tra le 18 e le 21, quando i proprietari erano fuori casa. La banda di malviventi è entrata in azione dal giardino: hanno scavalcato la recinzione ed è in quel momento che si sarebbero trovati di fronte la piccola Laika. La cagnolina avrebbe cominciato ad abbaiare: i ladri hanno reagito colpendola a calci e procurandole ferite che in poco tempo le hanno infine cagionato la morte.

Così facendo sono riusciti a entrare in casa senza allarmare i vicini. Una volta dentro hanno ribaltato tutto in cerca di refurtiva di valore: sarebbero stati rubati soldi in contanti e gioielli. Poi la fuga, nel buio della sera. Per i proprietari di casa una triste scoperta al loro rientro. Quanto accaduto è già stato denunciato ai carabinieri.