Malore improvviso, Mario muore durante una passeggiata: il dolore di moglie e figli

Colpito da un malore improvviso, è morto mentre camminava nei boschi sopra a casa: questo il tragico destino di Mario Gilberti, 81enne di Concesio. Il dramma si è consumato domenica mattina: l'anziano era uscito dalla sua abitazione di San Viglio per una passeggiata sulle colline circostanti, quando si è sentito male, accasciandosi al suolo.

La chiamata ai soccorsi è scattata poco prima delle 11: in pochi minuti sul posto sono sopraggiunte un'ambulanza, un'automedica e una squadra dei vigili del fuoco. Tutto inutile, purtroppo: il cuore dell'anziano non ha più ripeso a battere e i sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso.

I rilievi sono stati affidati ai carabinieri, ma non ci sono dubbi sulla morte per cause naturali, dovuta probabilmente a un malore. La salma è stata immediatamente restituita ai familiari dell'uomo, che lascia nel dolore la moglie e tre figli. L'ultimo saluto sarà celebrato martedì pomeriggio, alle 14.30, nella chiesa parrocchiale di San Vigilio di Concesio.