"Ha ucciso suo zio, aiutato dagli operai: condannatelo all'ergastolo"

Per la pubblica accusa non ci sarebbero dubbi: Giacomo Bozzoli è colpevole della morte dello zio e per questo va condannato all'ergastolo. Nuovo capitolo del processo che cerca di fare luce sulla scomparsa di Mario Bozzoli, l'imprenditore di Marcheno - titolare delle Fonderie Bozzoli - di cui non si sono avute più notizie dall'8 ottobre del 2015. In questi anni è stato detto (e scritto) di tutto, anche di un allontanamento volontario: ma ora, almeno per l'accusa, appare delineata l'ipotesi dell'omicidio. Mario Bozzoli sarebbe stato ucciso e bruciato nel forno della fonderia.

La ricostruzione dell'accusa

I pubblici ministeri Silvio Bonfigli e Marco Martani sostengono che non vi siano altre possibilità, oltre all'omicidio. La ricostruzione dell'accusa racconta anche della premeditazione e della presunta complicità degli operai già finiti sotto i riflettori della vicenda: in primis Giuseppe Ghirardini, trovato morto alle Case di Viso. Si sarebbe suicidato (con una pillola di cianuro) per il peso delle sue colpe. In casa nascondeva poco meno di 5mila euro in contanti: per l'accusa sarebbero i soldi ricevuti in cambio del suo macabro servizio. Sarebbe stato lui a gettare nel forno il corpo di Mario Bozzoli.

Coinvolti anche gli operai?

Non avrebbero collaborato all'omicidio, ma ne sarebbero comunque stati a conoscenza gli operai Oscar Maggi e Aboagye Abu Akwasi (entrambi già indagati, poi la loro posizione è stata archiviata): per questo i magistrati ora ipotizzano i reati di favoreggiamento e falsa testimonianza. Mario Bozzoli sarebbe dunque stato ucciso poco dopo le 19 dell'8 ottobre 2015. Il responsabile dell'omicidio sarebbe il nipote Giacomo, per cui è stato chiesto l'ergastolo. Quest'ultimo ha sempre negato ogni responsabilità: nella giornata di giovedì, in aula, sarà la volta della sua difesa.