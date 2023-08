Manuel è scomparso nel nulla: il disperato appello dei familiari

Nessuna notizia ormai da quasi 48 ore per Manuel Platto, 36 anni di Gargnano: è scomparso da martedì pomeriggio e pare sia diretto verso Genova. Al momento della scomparsa, rendono noto i familiari, indossava un paio di bermuda jeans, polo bianco, uno zaino e un borsello a tracolla: "Ha spesso la sigaretta accesa - si legge nell'appello diffuso anche sui social - e ha una malattia neurologica con problemi di movimento ed equilibrio, per cui ha degli scatti improvvisi difficili da non notare. Potrebbe avere sbalzi d'umore a causa della sua malattia".

Manuel è alto circa 1 metro e 68 e pesa circa 50 chili: è padre di un bambino piccolo. "Chi lo avesse visto - concludono i familiari - può contattare i Carabinieri oppure uno di questi numeri: Irene (327 8892780), Alberto (333 4429773 e 030 2009644), Iole (333 9880725) e Nicola (388 7624332).