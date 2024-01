Ragazzo vuole farla finita gettandosi dal cavalcavia: chiusa l'autostrada

Serata movimentata a Manerbio, sull’autostrada A21: un ragazzo di 22 anni ha cercato di togliersi la vita gettandosi dal cavalcavia di Via San Martino del Carso, affacciato appunto sulla bretella autostradale. L’allarme è stato lanciato intorno alle 18 da alcuni passanti che, dopo aver notato il giovane in pericolo, in qualche modo sarebbero riusciti a bloccarlo, aspettando l’arrivo dei soccorsi e delle forze dell’ordine.

La mobilitazione

Vasta la mobilitazione, per fortuna si è evitato il peggio: decisivo l’intervento dei Vigili del Fuoco volontari di Verolanuova, che non senza fatica sono riusciti a far desistere il 22enne dalle sue peggiori intenzioni. Sul posto anche uomini e mezzi di Polizia Stradale e Carabinieri: la A21 è stata chiusa al traffico per almeno due ore, in entrambi i sensi di marcia, provocando non pochi disagi.

Ricoverato in ospedale

Il ragazzo, tratto in salvo, è stato infine medicato dai sanitari dell’automedica e poi trasferito in ospedale a Manerbio da un’ambulanza del Gruppo verolese Volontari del soccorso, e ricoverato in codice giallo. Pare che solo poche ore prima fosse rimasto coinvolto in un incidente stradale: dimesso dall’ospedale, avrebbe raggiunto il cavalcavia con l’intento di farla finita.