Rissa in centro, spunta un coltello: 4 giovani coinvolti, un ferito in ospedale

Rissa in pieno centro lunedì sera a Manerbio: 4 le persone coinvolte, un ferito in ospedale. Tutto è successo poco prima delle 21.30: l'allarme al 112 è stato lanciato dai residenti della zona di Via Volta, spaventati dalle grida nel cuore della sera. La zuffa si sarebbe scatenata inizialmente all'interno di un locale, per poi proseguire in strada.

La rissa e il coltello

Come spesso accade, si è passati dalle parole ai fatti: insulti, spintoni, perfino un coltello. Ed è proprio con questa lama che sarebbe stato colpito il 23enne di origini straniere (tutti stranieri anche gli altri 3 coinvolti nella rissa) poi ricoverato in ospedale: è stato soccorso dall'automedica e da un'ambulanza della Croce Bianca, infine trasportato da quest'ultima in ospedale, ricoverato in codice giallo al Civile (non è mai stato in pericolo di vita).

Alle sirene delle ambulanze si sono affiancate quelle dei carabinieri. I militari intervenuti hanno identificato e già ascoltato il ferito più grave: un altro giovane avrebbe riportato lievi ferite, medicato sul posto e poco più. Al vaglio degli investigatori anche le testimonianze di chi ha assistito alla scena, in casa e fuori.