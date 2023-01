Incendio in officina, caos in paese: strada chiusa e quartiere evacuato

Incendio in officina: negozio distrutto, strada chiusa e famiglie evacuate. E' la cronaca di un pomeriggio da dimenticare, martedì a Manerbio: l'allarme è stato lanciato dai residenti di Via Cavour intorno alle 14. Le fiamme sono divampate dall'officina di riparazione biciclette Only Bike: le cause sono ancora in corso di accertamento.

Per domare il rogo ci sono volute più di due ore, con l'intervento di sei squadre dei Vigili del Fuoco arrivate da Brescia, Orzinuovi e Verolanuova, con autobotti, autoscala e cisterna. Per motivi di sicurezza, vista la vicinanza (distano poche centinaia di metri) con la scuola superiore Pascal e la materna Ferrari, la strada è stata chiusa al traffico (e al transito) fino al termine delle operazioni.

Famiglie evacuate per motivi di sicurezza

Non si registrerebbero feriti o intossicati, ma sul posto in via precauzionale è rimasta a lungo anche un'ambulanza della Croce Rossa di Ghedi. Per diverse ore sono state evacuate anche le famiglie che abitano nella palazzina di fianco all'officina meccanica. Il negozio è risultato in gran parte danneggiato, e dunque inagibile: nessun danno invece alle abitazioni confinanti. I rilievi di Arpa, infine, non avrebbero rilevato nulla di anomalo dal punto di vista ambientale.