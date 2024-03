Muore a 59 anni per un infarto: malore anche per il medico che lo rianimava

Malore in barca, morto a 59 anni: si è sentito male anche il medico che lo stava rianimando. È successo a Riva del Garda, tra il circolo vela Arco e la Baia Azzurra: è qui che i sanitari si sono trovati ad assistere e cercare di salvare due uomini, entrambi di nazionalità tedesca. La chiamata al 112 è scattata quando uno dei due ha avuto un infarto mentre stava veleggiando (in barca) al largo della costa.

Morto di malore, sta male anche il medico

Riportato a riva dai suoi compagni di regata, a bordo di un gommone, il 59enne è stato rianimato dal medico della squadra che alloggiava nel vicino campeggio. Proprio mentre praticava il massaggio cardiaco, in attesa dell'arrivo dell'elisoccorso, il dottore di 42 anni sarebbe a sua volta collassato. Pare infatti che, nei giorni scorsi, si sia rotto una costola: circostanza che gli avrebbe provocato una lesione al polmone proprio mentre stava operando con le manovre salvavita.

L'equipe medica “ufficiale” ha dovuto così soccorrere entrambi. Niente da fare, purtroppo, per il 59enne: rianimato a lungo, il suo cuore non ha più ripreso a battere. È salvo invece il medico di 42 anni: una volta stabilizzato, è stato trasferito all'ospedale Santa Chiara di Trento. Non è in pericolo di vita.