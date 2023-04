Donna si accascia in strada, un passante le salva la vita

Ha notato che una donna si è accasciata al suolo, vittima di un malore, e immediatamente ha chiamato i soccorsi. Una 66enne di Palazzolo sull'Oglio è stata portata in ospedale in codice rosso a seguito di un malore accusato mentre stava pedalando a bordo della sua bicicletta.

Il fatto è accaduto attorno alle 16:30 di ieri, venerdì 7 aprile, in via Kupfer, una parallela di Viale Europa. La donna stava pedalando quando all'improvviso si è fermata ed è accasciata al suolo, pendendo conoscenza. Un passante l'ha immediatamente avvicinata, ed ha chiamato il 112.

Sul posto si sono precipitate - in codice rosso - un'ambulanza della Croce Rossa di Palazzolo e un'auto infermierizzata. A prelevare la 66enne è stato però l'elisoccorso - atterrato nell'eliporto della Protezione civile - a bordo del quale è stata trasportata in ospedale, in Poliambulanza a Brescia.