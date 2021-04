Hashish e cocaina, in casa il bazar della droga: ragazzo finisce in manette

I militari hanno trovato in casa 7 dosi di cocaina, 20 grammi di hashish, 2 bilancine di precisione, del materiale per confezionare le dosi e 870 euro.

Mercoledì 14 aprile, i carabinieri di Lumezzane hanno arrestato un giovane magrebino per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Nonostante fosse incensurato e in regola con il permesso di soggiorno, l'uomo era finito da tempo sotto la lente d’ingrandimento delle forze dell’ordine.

Grazie a un intervento coordinato con l’unità antidroga del Nucleo Cinofilo di Orio al Serio, le forze dell’ordine hanno perquisito l’abitazione del giovane in centro a Lumezzane, rinvenendo 7 dosi di cocaina già pronte per la vendita, 20 grammi di hashish, 2 bilancine di precisione, del materiale per confezionare le dosi e 870 euro in contanti frutto dell’attività illecità.

I carabinieri hanno sequestrato tutto il materiale ed arrestato il giovane che, in attesa del processo del 17 maggio, resterà in regime di permanenza domiciliare senza alcuna misura cautelare.