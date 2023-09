Elettricista morto tragicamente a 28 anni: il giorno dell'addio

A Paitone è il giorno dell'addio: mercoledì pomeriggio l'ultimo saluto a Luca Colosio, morto a soli 28 anni in un tragico incidente stradale. Alle 15 il funerale nella chiesa parrocchiale del paese dove ha sempre abitato: qui era molto conosciuto per la sua attività di volontario alla Spac e in quanto vicecoordinatore del gruppo comunale di Protezione civile costituito solo poche settimane fa.

“Siamo senza parole per un vuoto che sarà impossibile colmare”, dice il sindaco Alberto Maestri: “Alziamo gli occhi e ricordiamo chi ci protegge da lassù – si legge invece in una nota della Spac –. Grazie per tutto ciò che ci hai dato, ti porteremo sempre nel nostro cuore”.

L'incidente

Luca Colosio era alla guida della sua moto Kawasaki quando, domenica sera a Nuvolento, sulla Strada provinciale 116 si è schiantato con una Lancia Ypsilon – guidata da una donna di 79 anni, ora indagata per omicidio stradale – che in quel momento avrebbe svoltato a sinistra, verso Via Garibaldi, senza rispettare la precedenza. In sella con Luca c'era anche un amico, suo coetaneo: ricoverato in ospedale ma già dimesso a poche ore dall'incidente.

Luca Colosio era un elettricista: si era diplomato al Cfp Zanardelli di Desenzano nel 2012 e aveva subito cominciato a lavorare. Lo piangono i genitori Simonetta e Marco, la sorella Paola, la fidanzata Jessica Bonomini: i due avevano una relazione ormai da 10 anni.