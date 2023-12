Il paese piange il suo calzolaio: "Eri un mago, con te rinasceva ogni cosa"

Il suo motto era sempre lo stesso, da decenni: “Ci provo ad aggiustarlo”. Tentativi che andavano sempre in porto, tanto da fargli guadagnare il soprannome di "Geppetto". Ed è proprio così che Lorenzo Marella era noto a Bagnolo: storico calzolaio, si è spento nei giorni scorsi, all’età di 91 anni.

“Una persone onesta e disponibile, con una straordinaria etica del lavoro”, così viene ricordato in paese. Intere generazioni sono passate nella sua bottega di piazza IV Novembre per dare una seconda vita a scarpe e borse, ma pure per far sistemare le cinghie di una fisarmonica. Marella era un gran lavoratore, che cercava sempre di soddisfare le richieste dei suoi clienti, anche quelle più bizzarre o complicate.

"Era davvero un mago: qualsiasi cosa gli si portava, lui la faceva rinascere", si legge sui social dove, in questi giorni segnati dal lutto, non sono mancate le testimonianze di affetto; tantissime persone, infatti, hanno voluto ricordare lo storico calzolaio, che lascia nel dolore la moglie Maria, le figlie Manuela e Ornella, il figlio Paolo e gli adorati nipoti. Il funerale è stato celebrato sabato 9 dicembre nella basilica del paese.