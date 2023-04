Fiamme in casa, muore intossicata: era la mamma di 3 giovani figli

Le indagini proseguono, la Procura ha aperto un fascicolo per omicidio colposo (ma senza indagati): le fiamme potrebbero essere divampate per via di una sigaretta rimasta acceso o forse per un corto circuito. L'unica certezza, ad oggi, è il dramma di Loredana Rossi, morta a 55 anni dopo poco più di 24 ore di agonia: era ricoverata al Civile in gravissime condizioni, soccorsa che era già priva di sensi all'interno della sua abitazione in fiamme, a Capriolo.

Morta intossicata dal fumo

I primi a dare l'allarme i vicini di casa. Poi sul posto era tornato il marito Angelo, quella sera uscito a fare una passeggiata con il cane, i tre figli della coppia, fratelli e sorelle della donna. Loredana Rossi sarebbe svenuta in casa per via del fumo inalato: un'intossicazione fatale che purtroppo le è costata la vita. La salma rimane a disposizione dell'autorità giudiziaria, che potrebbe anche disporre l'autopsia: in caso contrario, tempo poche ore e dovrebbe arrivare il nulla osta alla sepoltura e all'organizzazione dei funerali.

Loredana era molto conosciuta a Capriolo e dintorni: in passato aveva gestito e lavorato in due diversi bar della zona. Di lei si ricorda anche l'impegno nel mondo della solidarietà. Anche oltre la morte: verranno donati i suoi organi. La famiglia Rossi è molto conosciuta: dopo un passato nel mondo del circo, è oggi specializzata nella posa e realizzazione di tensostrutture.