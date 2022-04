Proprietari in casa, arrivano i ladri: così sono riusciti a metterli in fuga

La famiglia in casa, i ladri in giardino a controllare le porte e le finestre per accedere alla villa: credevano che all'interno non ci fosse nessuno. Il faccia a faccia con i malviventi è stato - per fortuna - soltanto sfiorato: sono fuggiti non appena i proprietari hanno acceso le luci.

Proprietari messi in allarme dal cane

Il tentativo di furto è avvenuto in un'abitazione di via Monte Baldo, a Lonato del Garda, poco prima delle 21 di mercoledì. I proprietari si sarebbero accorti che qualcosa non andava, quando il cane ha cominciato ad abbaiare insistentemente: allarmati, hanno allora visionato le immagini delle telecamere di sorveglianza, accorgendosi della presenza di due estranei in giardino.

A quel punto sarebbe bastato accendere le luci per liberarsi degli sgraditi e pericolosi ospiti: i due ladri sono scappati a gambe levate per raggiungere l'auto che avevano parcheggiato a poca distanza dalla villetta, all'ingresso di un'altra abitazione.

Ladri vestiti da operai

Stando proprio ai filmati delle telecamere della villetta, i due malviventi si sarebbero aggirati nella parte esterna dell'abitazione con un'impressionante tranquillità e per ben 25 minuti. Non solo. Il colpo - fallito - era stato studiato nei dettagli: prima di entrare in azione i due malviventi avrebbero indossato delle tute da operaio, per passare inosservati e non insospettire i vicini, dato che la casa è oggetto di lavori di ristrutturazione.

Raffica di furti

I frame del video che riprende uno dei ladri in azione, oltre a essere stato consegnato ai carabinieri, è stato diffuso su Facebook, nella pagina del paese. Non sarebbe un episodio isolato: lunedì 25 aprile alcuni malviventi avrebbero provato a intrufolarsi in un'altra casa della zona passando dal tetto. A Pasquetta sarebbero invece entrati in azione, in pieno pomeriggio, nella frazione di Esenta.