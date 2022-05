Ladri in casa mentre i padroni dormono: paese in balia dei ladri

È stato un weekend di furti, quello appena trascorso, in centro a Lonato del Garda. Nella zona compresa tra le scuole medie e il santuario della Madonna di San Martino, sarebbero state almeno tre le case prese di mira dai ladri nottetempo.

In un'abitazione si sono vissuti anche attimi di paura. Verso le 4 della notte tra venerdì e sabato, il proprietario si è alzato per andare in bagno sorprendendo i ladruncoli (tre, secondo le forze dell'ordine) all'interno della cucina, dopo che avevano fatto irruzione dalla porta che dà sul giardino.

Per fortuna, sentendo che qualcuno era sveglio, i malviventi sono scappati a gambe levate e non c'è stato nessuno scontro diretto. Hanno persino abbandonato, forse per sbaglio, la borsetta della padrona con dentro soldi e carte di credito. Danneggiati gli infissi (foto sopra): dopo aver forzato la serratura della prima porta, hanno bucato con un trapano gli infissi della seconda, riuscendo poi ad aprire la maniglia afferrandola con un filo in acciacio.