Cade nella piscina di casa: morta bambina di nemmeno 2 anni

È bastato un attimo, un momento di distrazione. Poi la tragedia e un dolore indicibile, smisurato. A Lonato del Garda è morta annegata Eva Rambotti, una bambina di nemmeno 2 anni: li avrebbe compiuti tra pochi giorni.

È successo venerdì sera, nella frazione di San Tomaso, all'interno della casa della nonna: la famiglia si era riunita per passare una serata in compagnia. Ancora non è chiaro cosa sia successo, la dinamica è al vaglio dei carabinieri: tra le 20.30 e le 21, la piccola è sfuggita per pochi istanti al controllo dei familiari (pare stesse giocando con altri bambini) ed è caduta nella piscina dell'abitazione. Lo zio di Eva – il fratello del padre – ha notato le sue scarpine galleggiare a pelo d'acqua e l'ha subito soccorsa.

La bimba era in fin di vita quando è stata tirata fuori dalla piscina: scattato l'allarme al 118, è stata portata in codice rosso all'ospedale Civile di Brescia, dov'è rimasta in coma fino a domenica, ricoverata in Rianimazione: poi il suo cuoricino non ce l'ha più fatta e ha smesso di battere.

Sul caso indagano i carabinieri, coordinati dalla Procura: non è stato ancora aperto un fascicolo d'inchiesta, ma non si escludono responsabilità di terzi e – nelle prossime ore – potrebbe essere disposta l'autopsia.