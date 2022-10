Malore mentre è al volante, l'auto esce di strada: è grave

Colpito da un improvviso arresto cardiaco mentre era alla guida, non ha potuto fermare la sua automobile in tempo ed è uscito di strada. Sfortunato protagonista dell'incidente è un uomo di 68 anni di Lodrino, in Valtrompia. Attorno alle 18:30 di ieri stava percorrendo via Kennedy quando ha accusato il malore.

L'auto dell'uomo è uscita di strada, fermandosi contro una siepe. Fortunatamente non sono rimasti coinvolti altri veicoli, ma le condizioni del 68enne sono apparse gravi fin da subito. Privo di conoscenza, l'uomo per lunghi tratti non ha respirato. Prelevato dall'eliambulanza partita da Sondrio, il 68enne è stato portato in codice rosso al Civile di Brescia.