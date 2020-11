Leno: morto il parrucchiere Giovanbattista Compiani, venerdì il funerale

Lutto a Leno per la scomparsa di Giovanbattista Compiani, morto all'età di 47 anni stroncato da una grave malattia. In paese lo conoscevano tutti: Giamby, questo il suo soprannome, era infatti titolare del salone di parrucchiere "Giamby Style" di via Ermengarda.



Tanti i messaggi di cordoglio e d'addio apparsi su internet: "Vivere nel cuore di chi resta non è morire. Fai buon viaggio Giamby. Il tuo sorriso resterà sempre nel mio cuore", scrive Santina; "La forza che ha avuto nell'affrontare la sua malattia, la trovino i suoi cari per affrontare la vita senza di lui", è invece il messaggio di Maria e Luigi; "La tua Morte inattesa lascia un dolore e un vuoto immenso. Ricorderò per sempre il tuo sorriso, la tua gentilezza e il grande Uomo che eri, mi mancherai tantissimo. Rimarrai per sempre nel mio cuore", è il triste commento di Luisa.

Molto attivo nella comunità, Giovanbattista c'era sempre – seppur restando nell'ombra – quando venivano organizzati eventi e progetti di solidarietà. Lascia nel dolore la mamma Paolina, il papà Vittorio e il fratello Manuel. Le esequie saranno celebrate alle 9 di venerdì nella chiesa parrocchiale dei Santi Pietro e Paolo, partendo dalla Casa Funeraria F.lli Pinzi di via Bravo.