Ladri in casa all'ora di cena. Porta sfondata, poi la fuga: "Ci hanno combinato questo"

Ladri in casa per l'ex segretario bresciano della Cisl (e oggi consigliere comunale a Isorella) Renato Zaltieri: "Ieri sera è venuto a casa per farci gli auguri di Natale e non ci ha trovato, si è arrabbiato e ci ha combinato questo", ha scritto su Facebook domenica mattina con amara ironia. Il riferimento è alla vetrata della porta sfondata sabato sera dai ladri.

Porta sfondata ma ladri in fuga

Il colpo (mancato) intorno alle 20.30: i banditi hanno provato a scardinare la serratura, senza riuscirci, così in seconda battuta hanno sfondato la vetrata della porta d'ingresso. Una volta varcata la soglia, però, è scattato l'allarme: il primo ad accorgersi dell'accaduto è stato il vicino di casa, che nell'avvicinarsi all'abitazione ha fatto anche scappare i ladri.

Al ritorno a casa c'era un gran trambusto, ma nulla è stato rubato. "Ringrazio tutti per la manifestazione di vicinanza - ha scritto poi Zaltieri - ma purtroppo è un'esperienza che abbiamo fatto e stiamo facendo in molti. Più polizia e più forze dell'ordine non bastano per evitare questi fatti. Forse sarebbe necessario un maggiore impegno nella direzione della educazione civica".