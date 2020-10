Macabro riscontro dopo il ritrovamento: "Il corpo di Iushra trascinato dai cinghiali"

Le ricerche della piccola Iushra Gazi, seppure tanto estese, non erano mai arrivate nei boschi di Caino dove ai primi di ottobre è stato ritrovato il suo teschio: come scrive il Giornale di Brescia, riportando le parole della Protezione civile, la zona era stata sì sorvolata e mappata, ma mai esplorata a fondo.

Il corpo trascinato dai cinghiali

Non per negligenza, anzi: il motivo è che non esistevano strade o sentieri, e gli unici percorsi - tra cui quello dove il cacciatore ha trovato il cranio della ragazzina scomparsa - sono quelli “scavati” dai cinghiali. Ecco perché fino ad oggi nessuno aveva mai raggiunto il luogo preciso del ritrovamento.

Macabra constatazione: sarebbero stati proprio i cinghiali a trascinare i resti di Iushra fino a quel punto. Un’ipotesi che purtroppo era già stata considerata da tecnici ed esperti: impossibile che non fosse mai stata trovata una traccia, senza un intervento esterno. Già due anni fa si pensava ai cinghiali, e così sembra essere stato.