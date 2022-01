Il più terribile degli addii: oggi i funerali di Irene e Dennis, due paesi in lutto

E' martedì il triste giorno dell'ultimo saluto a Irene Sala, 17 anni, e Dennis Guerra, 19: sono due delle cinque vittime della strage di sabato sera a Rezzato, sulla Ss45bis, in cui hanno perso la vita anche i cugini Salah e Imad Natiq (22 e 19 anni), di Nozza di Vestone, e l'amico Imad El Harram di Preseglie, anche lui classe 2002 e vent'anni ancora da compiere. Erano tutti a bordo della Volkswagen Golf che, mentre viaggiava verso Brescia, si è schiantata con un pullman (vuoto) che viaggiava nella direzione opposta. Per nessuno di loro c'è stato niente da fare: sono tutti morti sul colpo. In tutti i paesi coinvolti è stato proclamato il lutto cittadino.

Le prime cerimonie funebri

I funerali dei tre ragazzi di origine marocchina – ma due di loro sono nati e cresciuti in Valsabbia, e il terzo è arrivato in Italia a pochi anni: parlavano tutti e tre il dialetto bresciano – sono stati celebrati domenica sera alla Domus Aurora di Gavardo. Come da tradizione musulmana si è proceduto con il rito del lavaggio, una cerimonia di purificazione in cui il defunto viene rivolto verso la Mecca e appunto “purificato” da parenti e amici stretti.

In seguito le salme sono state avvolte in sudari bianchi, e la cerimonia si è conclusa con una preghiera funebre. Come da volontà delle famiglie, i tre giovani saranno sepolti al cimitero di Beni Mellal, città del centro del Marocco capoluogo dell'omonima provincia e regione, e terra d'origine di genitori e familiari.

I funerali di Irene e Dennis

Sono invece programmati per martedì i funerali di Irene Sala e Dennis Guerra. Tra le vittime la ragazza è la più giovane: classe 2004, non aveva ancora compiuto 18 anni. Frequentava la classe quarta al Liceo artistico Olivieri di Brescia, indirizzo audiovisivo e multimediale. Abitava a Villanuova sul Clisi insieme ai genitori Angioletta ed Enrico e alla sorella maggiore Martina. Il corteo funebre partirà dall'abitazione di Via XXIV Maggio per raggiungere alle 15 la chiesa parrocchiale, dove sarà celebrata la messa. La salma proseguirà poi per il tempio crematorio di Brescia.

Dennis Guerra aveva solo 19 anni. Abitava a Sabbio Chiese con mamma Simona, papà Glauco e la sorella Nicole: lascia nel dolore anche i nonni Franca e Daniele. Si era diplomato lo scorso anno, e da poche settimane aveva trovato lavoro, nella cucina di un ristorante del lago di Garda. I funerali saranno celebrati martedì alle 15 nella chiesa parrocchiale di San Michele Arcangelo, partendo poco prima dall'abitazione di Via del Chiese: finita la cerimonia si proseguirà poi per il cimitero locale.