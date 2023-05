Infortunio sul lavoro alla Trade Broker di Casalbuttano, nel Cremonese, nel pomeriggio di venerdì. Verso le 15, pare che – all'interno dell'azienda – sia scoppiata una bombola impiegata per mettere in pressione un macchinario.

Il bilancio è di cinque lavoratori feriti, dei quali due gravi e uno gravissimo: quest'ultimo è un 48enne bresciano portato d'urgenza con l'elisoccorso al Niguarda di Milano. Gli altri due sono un 67enne cremonese e un 38enne indiano, portati in elicottero al Centro grandi ustionati dell’ospedale di Parma. Al Maggiore di Cremona, invece, sono stati condotti in ambulanza un 39enne e un 38enne di nazionalità indiana, le cui condizioni non sembrano preoccupare.

Sul posto, oltre al soccorso medico, sono intervenuti i carabinieri e i tecnici dell'Ats Val Padana. Ancora da accertare i motivi che hanno causato l'esplosione della bombola. L'azienda è stata messa sotto sequestro.