Investito da un’auto, cade dalla bici e batte la testa sull’asfalto

Un uomo di 79 anni è stato trasportato d’urgenza al Civile di Brescia in seguito a un incidente stradale avvenuto nella mattinata di oggi (lunedì 4 settembre) a Carpeneda di Vobarno. Stando a una primissima ricostruzione, l’anziano sarebbe stato investito da un’auto mentre pedalava lungo via Provinciale: sbalzato dalla sella della sua bici, avrebbe battuto la testa sull’asfalto.

L’allarme è scattato verso le 10.30 e sul posto è intervenuta un’ambulanza del Gruppo Volontari del Garda di Salò e un’automedica. Il 79enne non avrebbe perso i sensi, ma all’arrivo dei soccorritori era in stato confusionale: dopo le prime cure è stato trasferito d’urgenza al Civile di Brescia, per gli accertamenti del cas, e il ricovero nel nosocomio cittadino è avvenuto in codice rosso.

La dinamica è al vaglio dei carabinieri di Salò che si sono occupati dei rilievi del caso.