Travolto e ucciso da un'auto: anche il figlio morì in un incidente

Travolto e ucciso a poche centinaia di metri da casa: il triste destino di Angelo Mengoni, 74 anni, morto alla Poliambulanza di Brescia a poche ore dall'incidente in cui era rimasto coinvolto, mercoledì sera a Villanuova sul Clisi. L'uomo stava camminando lungo Via Zanardelli (che è Strada provinciale), nella zona dell'Italmark, quando sarebbe stato travolto da una Dacia guidata da un giovane padre, in macchina con lui anche una bambina (la figlia): Mengoni è stato sbalzato prima sul cofano e poi sull'asfalto.

Morto in ospedale

Erano circa le 19.30: è stato soccorso dai sanitari dell'automedica e da un'ambulanza dell'Anc Valle del Chiese, che ha poi provveduto al trasporto in ospedale. Ricoverato in codice rosso alla Poliambulanza, è spirato a poche ore dallo schianto. I rilievi sono stati affidati alla Polizia Stradale di Desenzano, con il supporto della Polizia Locale della Valsabbia. Mengoni era un ex carabiniere, da tempo in pensione: originario di San Zeno di Montagna, sul Garda veronese, viveva da solo a Villanuova sul Clisi dopo la separazione dalla moglie. Lo piangono anche i fratelli.

La salma per tutta la giornata è rimasta a disposizione delle autorità, nell'attesa che venissero rintracciati i parenti. A breve verrà resa nota la data dei funerali. Per la famiglia Mengoni è un'altra tragedia: Angelo e l'ex moglie, nei primi anni Duemila, avevano perso il giovane figlio Daniele, in un altro incidente stradale.