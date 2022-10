Travolto da un'auto e sbalzato sul cofano: uomo muore in ospedale

Travolto e investito da un'auto, è morto in ospedale. Drammatico epilogo per l'incidente stradale di mercoledì sera a Villanuova sul Clisi: poco dopo le 19.30, in Via Zanardelli (nella zona di Bostone), un uomo di 75 anni - A.M. le sue iniziali - era stato investito da una Dacia, sbalzato prima sul cofano e poi rovinosamente caduto sull'asfalto.

E' morto in ospedale

Lo stesso automobilista avrebbe dato l'allarme: all'arrivo dei soccorsi - sul posto l'automedica e un'ambulanza dell'Anc Valle del Chiese, che ha poi provveduto al trasporto in ospedale - le condizioni del 75enne sono parse subito gravissime. Esanime a terra, è stato rianimato a lungo, intubato e infine trasferito alla Poliambulanza, dove è stato ricoverato in codice rosso.

Qui non ha passato la notte: la triste notizia del decesso è stata confermata poche ore più tardi. Sull'accaduto indaga la Polizia Stradale di Desenzano, a cui sono stati affidati i rilievi con il supporto della Polizia Locale della Valsabbia. La dinamica della tragedia è ancora da ricostruire.