Auto sbanda e si schianta sulla Provinciale: ragazzo portato alla Poliambulanza

Stava viaggiando lungo la Strada provinciale 64, quando ha improvvisamente perso il controllo dell'auto, finendo per schiantarsi a lato della carreggiata. Protagonista dell'incidente, per fortuna senza gravi conseguenze, un giovane di soli 21 anni.

Lo schianto è avvenuto a Verolavecchia verso le 17.10 di ieri, domenica 26 febbraio. Il ragazzo ha perso il controllo della macchina in prossimità di una doppia curva, nel tratto di Provinciale compreso tra il molino di Monticelli d'Oglio (frazione del paese) e l'incrocio con via Cascina Campagne di Sotto.

Per i soccorsi sono intervenuti in codice giallo i vigili del fuoco di Brescia e un'ambulanza dei volontari di Verolanuova. Dopo le prime cure sul posto, il 21enne è stato portato alla Poliambulanza di Brescia per ricevere le cure del caso. Nulla di preoccupante: una volta visitato e medicato, è stato subito dimesso.

Per i rilievi sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale. Il giovane avrebbe fatto tutto da solo, perdendo il controllo dell'auto per cause ancora da accertare.