Si schianta in auto nella notte: ragazza soccorsa e portata in ospedale

È stata ricoverata all'ospedale Mellini di Chiari – fortunatamente, non in gravi condizioni – la ragazza di 26 anni protagonista di un incidente in auto lungo una stretta strada di campagna a Trenzano, nella notte tra sabato e domenica.

Per cause ancora in corso d'accertamento da parte della Polizia Stradale di Brescia, intervenuta sul posto per i rilievi, la giovane ha perso il controllo della macchina mentre stava percorrendo la Provinciale 62, finendo fuori strada all'altezza dei fontanili situati tra l'incrocio di Breda Franca, frazione di Comezzano-Cizzago, e quella di Cossirano, nel comune di Trenzano.

L'allarme al 112 è scattato verso le 2.50. Per i soccorsi sono state inviate in codice rosso un'auto medica e un'ambulanza dei volontari di Trenzano. All'arrivo dei sanitari, le condizioni della 26enne sono apparse meno gravi di quanto si pensasse in un primo momento. È stata comunque portata in ospedale per alcuni accertamenti. Nessuna altro veicolo è rimasto coinvolto.