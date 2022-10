Schianto tra auto sulla Provinciale, due feriti in ospedale e traffico in tilt

Traffico nel caos sulla Strada provinciale 19 a Travagliato, per un incidente stradale avvenuto verso le 8 di oggi, mercoledì 12 ottobre. Nello schianto fra tre auto sono rimaste coinvolte in tutto tre persone, due delle quali hanno riportato lesioni e sono state portate in ospedale, a Ome: non sono, per fortuna, in gravi condizioni.

Per i soccorsi sono intervenute tre ambulanze dei volontari di Bornato e della Croce Azzurra di Travagliato. La dinamica è al vaglio della polizia stradale, arrivata sul posto con due pattuglie per effettuare i rilievi dell’incidente e gestire la viabilità.

Stando alle prime informazioni trapelate, si sarebbe trattato di un violento tamponamento tra tre macchine che viaggiavano in direzione di Lograto. La Provinciale non è mai stata chiusa al traffico ma, fino alle 9.30, si sono registrati rallentamenti e code.