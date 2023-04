Spaventoso schianto auto-moto sulla Statale: biker soccorso in codice rosso

Un 35enne di Toscolano Maderno è stato ricoverato, in codice rosso, al Civile di Brescia in seguito a uno spaventoso incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di Pasqua sulla Statale 45bis. Sbalzato dalla sella della sua due ruote, dopo lo scontro con una Fiat 500, avrebbe riportato diverse fratture e seri traumi. È stato soccorso dai Volontari del Garda, sopraggiunti a bordo di un'ambulanza, e poi trasferito d'urgenza al nosocomio cittadino. Le condizioni del 35enne sarebbero serie, ma non si teme, per fortuna, per la sua vita.

La dinamica dello schianto, avvenuto verso le 17.30 in territorio di Toscolano Maderno, è al vaglio della polizia locale che si è occupata dei rilievi del caso. Stando a una prima ricostruzione, la donna al volante dell'utilitaria stava effettuato un'inversione di marcia e la moto che sopraggiungeva non avrebbe potuto fare nulla per evitare l'impatto.

Inevitabili le ripercussioni sul traffico, già congestionato: lunghe code si sono formate, in entrambi i sensi di marcia, lungo la Gardesana.